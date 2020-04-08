Видео ⟩ Полина Гагарина о происходящем: "У меня была выкуплена Рига"

"Каждый день звонил директор и говорил: "Отменяем". У меня была выкуплена Рига, Таллинн. Как меня ждала Казань..." - расстроено сказала артистка.

Гагарина подчеркнула, что ей очень трудно не отчаиваться и не унывать.

"У меня прошел большой онлайн-концерт на день рождения. Очень было необычно. Огромный зал, в котором я привыкла видеть большое количество людей", - указала она.

Исполнительница объяснила, что во время этого шоу просила музыкантов самих хлопать после каждой песни.

"Был немножко эффект эпичности и хоррора. Я ориентировалась на месте... Должны быть какие-то звуки..." - пояснила артистка.

Полина только сейчас поняла, что зря она была недовольна тем, что уставала после концертов и перелетов. Она вспоминает, что жаловалась на боль в теле после двухчасовых выступлений. Теперь ей бы хотело все вернуть.

Сейчас без концертов звезда стала активно заниматься спортом. Полина заметила, что у нее появились те "кубики" пресса, которых никогда не было.

Гагариной хочется верить, что все это закончится быстрее, чем придет лето. Она посылает терпения всем тем, кто находится на самоизоляции в квартирах с детьми.