Из тюрьмы в отель: Парагвайский суд освободил Роналдиньо

Бразильский футболист Роналдиньо был освобождён из тюрьмы в Парагвае, в которой он провёл 32 дня. Об этом сообщает AS.
Сообщается, что экс-футболист сборной Бразилли заплатил залог в размере 800 тысяч долларов (736 тысяч евро) и теперь будет заключён под домашний арест в гостинице "Пальмарога", расположенной в центре Асунсьона. Там он будет находится под постоянным наблюдением.
Брат футболиста Роберто, арестованный вместе с ним, также заплатил залог и тоже будет содержаться в том же отеле, но жить они будут в разных комнатах.
Напомним, что Роналдиньо с братом был арестован в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Настоящий загранпаспорт футболиста конфискован за неуплату налогов. 16 марта суд повторно отказал бразильцу в изменении меры пресечения.
21 марта Роналдиньо в тюрьме отметил своё 40-летие. Два года назад спортсмен завершил карьеру профессионального футболиста.
Ronaldinho was given a modest birthday cake by his cell mates as he celebrated his 40th in a Paraguay jail. pic.twitter.com/qmjdPUfQsn— Camp Nou Barça (@cnbarca) March 23, 2020