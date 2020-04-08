Ср, 8.04.2020
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Из тюрьмы в отель: Парагвайский суд освободил Роналдиньо

Роналдиньо

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бразильский футболист Роналдиньо был освобождён из тюрьмы в Парагвае, в которой он провёл 32 дня. Об этом сообщает AS.

Сообщается, что экс-футболист сборной Бразилли заплатил залог в размере 800 тысяч долларов (736 тысяч евро) и теперь будет заключён под домашний арест в гостинице "Пальмарога", расположенной в центре Асунсьона. Там он будет находится под постоянным наблюдением.

Брат футболиста Роберто, арестованный вместе с ним, также заплатил залог и тоже будет содержаться в том же отеле, но жить они будут в разных комнатах.

Напомним, что Роналдиньо с братом был арестован в начале марта после того, как они предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта. Настоящий загранпаспорт футболиста конфискован за неуплату налогов. 16 марта суд повторно отказал бразильцу в изменении меры пресечения.

21 марта Роналдиньо в тюрьме отметил своё 40-летие. Два года назад спортсмен завершил карьеру профессионального футболиста.

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