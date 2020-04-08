Опрос: примерно половина жителей Латвии работает удаленно

Как сообщил представитель Tele2 Latvia Оскар Фирманис, немного больше возможностей удаленной работы у занятых в публичном секторе (53%), а меньше всего возможностей удаленной работы у людей, занятых в торговле (33%).

Чрезвычайное положение и работа из дома несут в себе ряд испытаний, что подтверждает и проведенный опрос.

54% респондентов заявили, что после объявления чрезвычайного положения у них снизилась производительность труда.

"Чтобы успешно работать удаленно, необходимо как подходящее техническое оснащение, так и культура труда на предприятии, которая ранее побуждала сотрудников к самостоятельной работе. По результатам опроса мы видим, что 58% латвийцев работодатель обеспечивает компьютерной техникой, 38% - инструктирует о возможностях удаленной коммуникации, а трети или 32% сотрудников работодатель оплачивает мобильную связь", - сообщила менеджер по персоналу Tele2 Айя Бите-Озере, добавив, что именно недостаточное техническое оснащение может быть одним из самых больших препятствий для работы из дома, так как, например, компьютер приходится делить с другими членами семьи.

"Чтобы не страдала производительность труда, предприятиям в этот период важно позаботиться о том, чтобы у сотрудников был гибкий график работы, если дома одновременно находятся и дети, которые требуют заботы и учатся удаленно. 68% тех, кто выполняет рабочие обязанности удаленно, заявили, что работодатель позволяет им работать в гибком режиме, а 33% предприятий обеспечивают также эмоциональную и психологическую поддержку сотрудников", - добавила Бите-Озере.

В ходе опроса выяснилось также, что у получателей небольших зарплат возможностей работать удаленно намного меньше. Чаще удаленно работают люди с высшим образованием (64%) и высокими доходами (71%).

Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля, в нем приняли участие 707 респондентов.