Первая автократия в ЕС? Covid-19 в качестве прикрытия захвата власти

Объявление режима чрезвычайной ситуации весьма заманчиво для любого существующего или будущего автократа, поскольку временно дает больше свободы обходить другие институты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет придерживаться такого порядка как можно дольше. В свою очередь у российского автократа Владимира Путина появилась возможность остаться у власти еще на 16 лет, получая минимальную критику от западных СМИ и международных организаций.

Первая автократия в Евросоюзе?

В конце марта контролируемый Орбаном парламент проголосовал за замораживание своих полномочий по принятию решений, отмену выборов и передачу власти правительству Орбана, которое сможет принимать решения в обход других учреждений. Срок этих полномочий не указан. Первые решения правительства не были связаны с коронавирусом - они касались строительства музея и запрета на изменение пола в документах для трансгендеров; правительство также хочет своим решением скрыть информацию об инвестициях Китая в железнодорожный проект.

В то же время были приняты меры против ложных новостей. Однако, учитывая неконкретное определение термина "ложные новости" и отношения между СМИ и властями Венгрии, весьма вероятно, что эти меры могут быть использованы против честных журналистов, если те позволят себе критиковать правительство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ФОТО: AFP/LETA

За десять лет нынешнего правления Орбана независимость судебной власти в Венгрии уменьшилась, гражданское общество было ограничено, а независимые СМИ почти уничтожены. Венгрия и Польша, где судебная система постепенно разрушается, являются "проблемными детьми" ЕС. Уже давно говорят о разрушении демократии в этих странах и переходе к авторитаризму.

В 2018 году Европейский парламент (ЕП) поддержал активацию статьи 7 закона ЕС - инициирование процедуры санкций за угрозы фундаментальным ценностям блока и верховенству закона. С тех пор ситуация в Венгрии не улучшилась, а ухудшилась, отметил ЕП в январе этого года.

События в Венгрии ясно показывают одно из слабых мест ЕС - если стране, которая является кандидатом на вступление в союз, выдвигают высокие требования в отношении демократии, прозрачности и верховенства закона, то ей просто делают скрытые намеки и грозят пальцем.

Хорошим примером этого является совместное заявление, подписанное большинством государств - членов ЕС, о том, что режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с Covid-19, может поставить под угрозу демократию, права человека и верховенство закона. "Чрезвычайные меры должны ограничивать настолько, насколько это необходимо. Они должны быть соразмерными и носить временный характер. Их реализацию необходимо регулярно оценивать, и они должны соответствовать уже упомянутым принципам демократии и верховенства закона", - говорится в совместном заявлении стран - членов ЕС.

И хотя конкретная страна не была названа, заявление было явно нацелено на Венгрию. На замечания стран Евросоюза был получен ответ в лучших традициях "бутафорной демократии" - к письму присоединилась и Венгрия.

Краткий путь к вечной власти в России