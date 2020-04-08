Тони Фергюсон: "Хабиб и Макгрегор - тряпки. Это спорт настоящих мужиков"

Напомним, что 18 апреля должен был состоятся долгожданный бой Фергюсона против Нурмагомедова, но дагестанец заявил, что снимается с турнира, сославшись на соблюдение карантина и невозможности приезда в США.

7 апреля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедова заменит американец Джастин Гэтжи и в предстоящем поединке бойцы сразятся за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе.

"Кого бы вы ни поставили напротив меня, я выполню свою работу по максимуму. Хабиб хотел, чтобы ему надрали зад, но он выпал из уравнения, насколько мне известно. У нас есть Джастин Гэтжи. Я ударю его так сильно, что он увидит звёзды", - заявил Фергюсон в промо-ролике предстоящего поединка.

36-летний Фергюсон также дал оценку своим конкурентам, заявив, что спорт смешанных единоборств не для таких бойцов как чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор.

"Насколько мне известно, оба завершили карьеры. Им осталось только передать дела и уйти в закат. Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужиков. А эти парни просто сборище тряпок", - произнёс Фергюсон.

Стоит добавить, что это уже пятая неудачная попытка UFC организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым. Четыре раза до этого поединки отменялись по причине травм одного или другого бойца.

На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения. Спортсмен не проигрывает с октября 2013 года. 31-летний Гэтжи провёл в ММА 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения.