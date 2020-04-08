В Эстонии от коронавируса скончался первый медицинский работник

Одним из скончавшихся за минувшие сутки от коронавируса пациентов в Эстонии был сотрудник Курессаареской больницы.
Медицинский руководитель чрезвычайным положением кризисного штаба департамента здоровья Эстонии Аркадий Попов сообщил журналистам в среду, что во вторник от коронавируса скончался первый медицинский работник. По его словам, это был работник по уходу за пациентами в Курессаареской больнице.
По словам Попова, коронавирус диагностирован у 102 медицинских работников по всей стране.
В среду Попов рассказал журналистам, что в ходе сплошного тестирования работников передовой линии выяснилось, что вирус распространен очень слабо. Подавляющее большинство работников здравоохранения не больно, заявил Попов.
По сообщению департамента здоровья Эстонии, от Covid-19 за минувшие сутки скончались также находившаяся в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина, а в Курессаареской больнице - 73-летний мужчина и 53-летняя женщина.
Ситуация в странах Балтии
В странах Балтии к полудню среды подтверждено 2674 случая нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают обобщенные BNS данные из официальных источников.
- Литва: подтверждено 912 случаев, сделано 30 108 тестов, умерли 15 человек.
- Латвия: подтверждено 577 случаев, сделано 24 036 тестов, умерли два человека.
- Эстония: подтверждено 1185 случаев, сделано 24 813 тестов, умерли 24 человека.
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