Ср, 8.04.2020
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Резекне: больница продолжает работу, заболевшие сотрудники - лечатся

ФОТО: Estere Lubgāne/LETA

Заболевшие Covid-19 работники Резекненской больницы все еще продолжают лечение, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям учреждения Лаура Сондоре-Строде.

По ее словам, результаты анализа на Covid-19 детского хирурга Резекненской больницы остаются положительными, заболевшая медсестра сдаст повторный тест на наличие вируса в четверг. У третьего заболевшего работника больницы все еще наблюдаются симптомы заболевания, поэтому он пока не будет проходить повторное тестирование.

В свою очередь пациент с Covid-19, который проходил лечение в больнице, уже отпущен домой. В больницу поступил один новый пациент с вирусом, течение его болезни не является тяжелым.

По словам Сондоре-Строде, большая часть работников больницы, которым была предписана самоизоляция, уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Больница продолжает работу.

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