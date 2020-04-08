ВИДЕО ⟩ Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов от Галустяна

Ранее Галустян на своей странице опубликовал видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Юморист также передал эстафету своим звёздным друзьям, среди которых оказался и Овечкин.

Хоккеист принял вызов Галустяна, сбрив усы и бороду. В этом Овечкину помогла его супруга Анастасия Шубская. Кроме того, капитан "Вашингтон Кэпиталз" передал эстафету хоккеистам Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также Dj Smash.

"Через год сделаю, когда борода отрастёт", - написал Малкин в комментариях к видео Овечкина.

Напомним, что сейчас Овечкин и Шубская ожидают появления на свет второго ребёнка.