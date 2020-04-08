С лекарствами во время Covid-19 — без шуток и экспериментов

Также важно понимание каждым человеком вреда, который может нанести следование научно не доказанной информации, самостоятельно инициированное лечение или запасание медикаментами, якобы эффективными против Covid-19. Рассказывает Вадим Брижань, фармацевт Mēness aptieka.

Без самодеятельности!

В США был зафиксирован случай, когда, следуя высказыванию президента Дональда Трампа о лекарствах, которые излечивают от Covid-19, погибли люди. Речь шла об активном веществе гидроксихлорохина сульфате, но люди, не понимая разницы, применяли для профилактики используемые в ветеринарии лекарства, содержащие гидроксихлорохина фосфат.

Гидроксихлорохина сульфат содержат лекарства, используемые для лечения артритов и аутоиммунных заболеваний, например волчанки.

Для пациентов этот медикамент очень важен — он используется каждый день, но сообщение о возможной эффективности лекарств в случаях Covid-19 во многих странах делает их недоступными, сильно ограничивая возможности лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Нет научных доказательств, что гидроксихлорохина сульфат лечит Covid-19, к тому же в настоящее время нет никаких специфических лекарств, которые лечат именно Covid-19. Поэтому ни это, ни какие-либо другие рецептурные лекарства не нужно пытаться приобрести, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Эти лекарства надо оставить пациентам, которым они действительно необходимы.

Также не следует хвататься за какие-либо неиспользованные в свое время антибиотики или искать в интернете чудодейственные лекарства, которые якобы излечивают, или верить во внезапно открытую вакцину, которая защитит от Covid-19.

Ученые работают, но пока ни того, ни другого нет!

Пациентам с гипертензией нужно продолжать терапию

Недавно в интернет-среде распространилась версия, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например у тех, кто употребляет лекарства против гипертензии, по этой причине выше риск заболеть Covid-19. Однако факты показывают, что каждый день от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают около 150 тысяч человек, и из них всего несколько сотен случаев — с помощью коронавируса.

Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему существует, независимо от коронавируса.

Правда, есть исследование о том, что ангиотензин превращающий фермент может способствовать более быстрому инфицированию клеток коронавирусом, вызывающим Covid-19, но нет доказательств, подтверждающих, что медикаменты, применяемые для терапии пациентами с гипертензией, действительно создают повышенный риск заболевания Covid-19. Пациенты обязательно должны продолжать привычную ежедневную терапию, так как угрозой здоровью в этой ситуации может оказаться именно несоблюдение указаний врача.

Нестероидные противовоспалительные средства. Опасны ли они?

Пациенты нередко задают вопросы после того, как прочитали в интернете какие-либо сведения, которые никак нельзя считать достоверными.

Поэтому приходится напоминать, что, например, пациентам, которые, согласно рекомендациям врача, до этого ежедневно употребляли нестероидныеи обезболивающие средства, нужно продолжать их употреблять.

В настоящее время нет доказательств связи между употреблением нестероидныхпротивовоспалительных средств (самым популярным безрецептурным нестероидным противовоспалительным медикаментом является, например, ибупрофен) и повышенным риском Covid-19, прогрессом болезни и ее тяжестью.