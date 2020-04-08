Ср, 8.04.2020
Все мои мужчины были зависимыми. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне. Марина, Анонимный Алкоголик

В Кадаге загорелся лес

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Кадаге Адажского края в среду, 8 апреля, загорелся лес, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на место происшествия был получен в 12.26.

Площадь возгорания пока неизвестна, на месте также работает Государственная служба леса.

Пока что нет информации о том, начался ли пожар на военном полигоне в Адажи.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ