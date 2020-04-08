В Кадаге загорелся лес

В Кадаге Адажского края в среду, 8 апреля, загорелся лес, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
@ugunsdzeseji Ādažu poligonā ir izcēlies milzīgs ugunsgrēks vai tas??? pic.twitter.com/GxT2AxrFSf— Andis (@Tomatinshh) April 8, 2020
Вызов на место происшествия был получен в 12.26.
Площадь возгорания пока неизвестна, на месте также работает Государственная служба леса.
Пока что нет информации о том, начался ли пожар на военном полигоне в Адажи.
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