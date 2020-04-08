В Кадаге загорелся лес

@ugunsdzeseji Ādažu poligonā ir izcēlies milzīgs ugunsgrēks vai tas??? pic.twitter.com/GxT2AxrFSf — Andis (@Tomatinshh) April 8, 2020

Вызов на место происшествия был получен в 12.26.

Площадь возгорания пока неизвестна, на месте также работает Государственная служба леса.

Пока что нет информации о том, начался ли пожар на военном полигоне в Адажи.