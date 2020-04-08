Суд: отстранение Ушакова от должности мэра Риги было необходимым

В апреле прошлого года Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы. В этом документе были перечислены многочисленные нарушения Ушакова как мэра и как представителя держателя долей капитала ООО Rīgas Satiksme.

Ушаков тогда заявил, что считает действия Пуце мотивированными политически и уверен, что все претензии удастся опровергнуть в суде.

Однако суд указал на то, что председатель думы несет ответственность за законность работы самоуправления, которая включает в себя и управление принадлежащим самоуправлению капитальным обществом.

Суд признал правильным содержащийся в распоряжении Пуце вывод о том, что способ, которым производились инвестиции в Rīgas Satiksme, является противоправным.

Суд принял во внимание, что в 2017 году было констатировано не соответствующее нормативным актам уменьшение имущества самоуправления на 18,43 млн евро, и счел это нарушение настолько существенным, что оно уже само по себе могло послужить причиной для отставки Ушакова.

Как сообщалось, при составлении отчета о выполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в финансовых данных Rīgas Satiksme были неправильно учтены в бухгалтерии 18,43 млн евро. В результате эти деньги не были потрачены в соответствии с предусмотренной бюджетом самоуправления целью.

Суд признал, что в распоряжении Пуце было обоснованно указано на нарушение, связанное с недостаточным контролем использования средств, полученных Rīgas Satiksme за обслуживание платных автостоянок.

Кроме того, суд признал, что в распоряжении министра было обоснованно указано на то, что Ушаков не представил запрашиваемой министерством информации. По мнению суда, это нарушение, независимо от получения информации в дальнейшем и ее содержания, ограничивает возможности надзора со стороны министра.

На этом основании суд признал, что отстранение Ушакова от должности мэра Риги было необходимым и соответствующим констатированным нарушениям.

Решение суда в течение месяца можно обжаловать в Административном окружном суде.