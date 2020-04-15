"Пришла и говорю": фильм с Пугачевой, который стал худшей киноработой в СССР 15 лет назад

"Пришла и говорю" - это музыкальная картина, в практически западном стиле, о жизни и буднях Аллы Борисовны, с ней же в главной роли. Для фильма были использованы концертные записи, интервью и видео из личного архива артистки.

У фильма "Пришла и говорю" была совсем не простая судьба. В год выхода он был раскритикован в пух и прах. Советские критики его не приняли.

Согласно ежегодному конкурсу, проводимому журналом "Советский экран", картину "Пришла и говорю" назвали одним из худших советских кинокартин в 1985 году. Фильм занял 140-е место из 141.

Но нельзя отрицать и другой факт – критикам он не понравился, а вот зрители его полюбили. Он имел феноменальный успех!

По опросам издания "Комсомольская правда" его назвали "лучшим фильмом года".

Популярность "Пришла и говорю" можно сравнить с нашумевшей картиной с Леди Гагой "Звезда родилась".

Фильм начинается с кадров выступления артистки в том самом легендарном платье-балахоне, которое раскрашивали вручную. Выступление прерывается кадрами с огромной толпой поклонников. Вокруг везде как 25-й кадр, в разные фрагменты сцен вставлено имя "Алла".

ФОТО: скриншот видео

Каждая песня – это как монолог, диалог и крик души. Будь это рассказ лицедейки или огорчение с долей самоиронии, о том, что вот уже и молодость уходит и красота, а ролей в кино как не было, так и нет.

Любопытный факт, на кадрах из фильма можно заметить легендарное балетное трио «Экспрессия» с Борисом Моисеевым.

Сам фильм и его исполнение уходят на второй план, ведь главное в нем – Алла Пугачева. Это и было самым важным для зрителей в 1985 году – любимая исполнительница в главной роли.

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео

Скорее всего именно из-за этого зрители простили все те минусы, которые буквально разорвали фильм. "Пришла и говорю" не выстроен как единая история.

Каждая песня – это драматический монолог, диалог и драматический спектакль.

В каждой композиции Примадонна предстала не только певицей, а где-то даже автором, но и актрисой от комического до академически-драматического жанра.

Вторая и, скорее всего, большая ошибка в том, что весь этот "напыщенный драматизм" переплетается с танцевальными вставками. При просмотре просто невозможно переключиться. Местами не понимаешь, что тут главное – танец, костюмы, песня или игра Пугачевой.

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео

Алла Пугачева сама назвала эту работу "фильм-песня". На программе "Сегодня вечером" в 2019 году она подчеркнула, что он просто вышел на экраны не в то время.

Конечно, ведь в нем есть и "настоящая Пугачева" - та самая "женщина, которая поет", которая любит, живет, сражается за свое место под солнцем и постоянно работает. Для этого в фильм введены такие песни, как "Святая ложь". Вероятно, Пугачева особенно относится к этой песне. В последние годы она была в ее концертной программе. На "Слепых прослушиваниях" в шоу "Голос" артистка исполняла именно ее, как будто бы, чтобы сказать зрителям что-то важное. И уж совсем не удивительно, что эта композиция вошла в юбилейный "Тот самый концерт".

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео

Кстати, фильм "Пришла и говорю" можно рассматривать и с точки зрения представления картины мира той эпохи. Середина 80-х с агрессивным внедрением западной культуры, моды и техники. Это период китча, безвкусицы и желания добавить в кинокадр все и сразу.

Режиссер в этой картине показывает зрителям Пугачеву с двух сторон – диву, которой вручают международные награды и обыкновенную усталую женщину с чашкой чая и любимой собакой.

И, конечно, безудержных и безумных поклонников, скандирующих "Алла!".

Идея фильма не ясна вообще. Возможно, если воспринимать фильм, как большой рекламный ролик про Аллу Пугачеву, то – это вполне в духе времени и вписывается в напыщенную рекламу роскошной жизни с а-ля деталями западной роскоши.

Но при всех минусах картины "Пришла и говорю", можно сказать, что это знаковая и важная работа в карьере Аллы Пугачевой. Она по праву может называться культовой, ведь она, как и ее героиня, пережила тяжелые времена и режимы.