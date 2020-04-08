Для поддержки крупных предприятий создадут фонд - 75 млн евро

Для поддержки затронутых кризисом Covid-19 крупных предприятий будет создан фонд собственного капитала с госфинансированием в размере 75 млн евро. К такому соглашению в среду пришла рабочая группа по поддержке предпринимательства и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса.
Планируется, что фонд сможет осуществлять капиталовложения в одно предприятие до 10 млн евро.
Поддержка будет предоставляться жизнеспособным компаниям, испытывающим временные трудности, например, значительное сокращение экспорта. Также будет оказана поддержка предприятиям, которые
адаптируют или меняют прежнюю бизнес-модель под воздействием кризиса "Covid-19", чтобы способствовать их дальнейшей успешной работе на экспортных рынках.
Средства фонда будет составлять государственное и частное финансирование, а управлять ими будет финансовое учреждение развития "Altum".
Общий объем фонда запланирован в размере 125 млн евро, из них 75 млн евро составит государственное финансирование. Благодаря фонду поддержку смогут получить около 30 крупных компаний.
Как сообщалось, для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе об оплате больничных из госбюджета, продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет, выплате пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро, работникам наиболее затронутых кризисом отраслей. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.
Поддержку в виде финансовых инструментов предоставляет и Altum. Сообщается, что 45,5 млн евро будет выделено на поддержку сельского хозяйства.
Ранее Рейрс заявил, что в Госказне достаточно средств для того, чтобы государство могло оказывать поддержку предприятиям в условиях эпидемии Covid-19, идут поиски и других источников финансирования. В целом объем поддержки для преодоления вызванного Covid-19 кризиса уже достиг 4 млрд евро.