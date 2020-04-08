Для поддержки крупных предприятий создадут фонд - 75 млн евро

Планируется, что фонд сможет осуществлять капиталовложения в одно предприятие до 10 млн евро.

Поддержка будет предоставляться жизнеспособным компаниям, испытывающим временные трудности, например, значительное сокращение экспорта. Также будет оказана поддержка предприятиям, которые

адаптируют или меняют прежнюю бизнес-модель под воздействием кризиса "Covid-19", чтобы способствовать их дальнейшей успешной работе на экспортных рынках.

Средства фонда будет составлять государственное и частное финансирование, а управлять ими будет финансовое учреждение развития "Altum".

Общий объем фонда запланирован в размере 125 млн евро, из них 75 млн евро составит государственное финансирование. Благодаря фонду поддержку смогут получить около 30 крупных компаний.

Как сообщалось, для сокращения негативного воздействия эпидемии Covid-19 на экономику Кабинет министров уже принял ряд решений, в том числе об оплате больничных из госбюджета, продлении налоговых каникул для предпринимателей до трех лет, выплате пособий за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро, работникам наиболее затронутых кризисом отраслей. На пособия за простой могут претендовать также самозанятые лица и работники микропредприятий.

Поддержку в виде финансовых инструментов предоставляет и Altum. Сообщается, что 45,5 млн евро будет выделено на поддержку сельского хозяйства.