Впечатляющие цифры: сколько средств спецзащиты нужно Латвии каждую неделю
Каждую неделю в Латвии требуется более 600 тысяч хирургических масок, 200 тысяч респираторов, около 100 тысяч защитных комбинезонов в неделю. Об этом сообщил замначальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD ), подполковник Мартиньш Балтманис.
По словам Балтманиса, в вопросе распределения вышеперечисленных средств защиты есть 13 приоритетов, на первом месте - сфера здравоохранения, на втором - центры социальной опеки Министерства благосостояния, на третьем - самоуправления, пишет LETA.
Если смотреть по процентам, то сфера здравоохранения - это 40% от общего объема, учреждения Минблага - 37%. По словам Балтманиса, 57% запросов самоуправлений - это защитные маски.
Как сообщил Балтманис, в целом закупаются средства индивидуальной защиты десяти разных видов и дезинфицирующие средства десяти видов для обработки поверхностей и рук.
Как сообщил государственный секретарь Минобороны Янис Гарисонс, сегодня планируется подписать два договора о поставках медицинских масок. Он выразил надежду, что уже завтра, 9 апреля, в Латвию будет доставлен груз из 1,5 млн масок.
Предполагается, что сегодня Государственный центр оборонно-военных объектов и закупок может подписать договор о поставках 50 000 респираторов, а уже завтра они могут быть доставлены в Латвию.
"Если мы получим этот объем, то на полторы недели наши потребности будут обеспечены. Если придут еще и те грузы, которые ранее заказала Национальная служба здравоохранения, то фактически будут обеспечены резервы на месяц", - сказал Гарисонс.