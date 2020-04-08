Впечатляющие цифры: сколько средств спецзащиты нужно Латвии каждую неделю

По словам Балтманиса, в вопросе распределения вышеперечисленных средств защиты есть 13 приоритетов, на первом месте - сфера здравоохранения, на втором - центры социальной опеки Министерства благосостояния, на третьем - самоуправления, пишет LETA.

Если смотреть по процентам, то сфера здравоохранения - это 40% от общего объема, учреждения Минблага - 37%. По словам Балтманиса, 57% запросов самоуправлений - это защитные маски.

Как сообщил Балтманис, в целом закупаются средства индивидуальной защиты десяти разных видов и дезинфицирующие средства десяти видов для обработки поверхностей и рук.

Как сообщил государственный секретарь Минобороны Янис Гарисонс, сегодня планируется подписать два договора о поставках медицинских масок. Он выразил надежду, что уже завтра, 9 апреля, в Латвию будет доставлен груз из 1,5 млн масок.

Предполагается, что сегодня Государственный центр оборонно-военных объектов и закупок может подписать договор о поставках 50 000 респираторов, а уже завтра они могут быть доставлены в Латвию.