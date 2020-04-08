Ср, 8.04.2020
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Путин: нас и печенеги, и половцы терзали, справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную

Владимир Путин

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ / AFP

В среду, 8 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин после совещания с губернаторами выступил с обращением к народу. Он рассказал о новых мерах поддержки населения и предпринимателей в контексте пандемии Covid-19.

В рамках обращения Путин призвал россиян "непременно выдержать" самоизоляцию, так как "от нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь". Также президент РФ отметил, что все проходит - и это тоже пройдет.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - цитирует выступление Путина "Медуза". 

Также президент России сообщил, что более 33 миллиардов рублей (порядка 400 млн евро) направлено на создание дополнительных мест в отделениях инфектологии, еще 13 миллиардов рублей (около 158 млн евро) - на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные автомобили и  машины скорой помощи. Медработники получат доплаты. 

Путин предложил распространить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса.

Также президент РФ сообщил о ряде мероприятий по поддержке населения, например, выплате пособий по безработице. 

В социальных сетях незамедлительную реакцию вызвало заявление про победы над степными народами - печенегами и половцами. 

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