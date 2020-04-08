Путин: нас и печенеги, и половцы терзали, справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную

В рамках обращения Путин призвал россиян "непременно выдержать" самоизоляцию, так как "от нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь". Также президент РФ отметил, что все проходит - и это тоже пройдет.

"Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - цитирует выступление Путина "Медуза".

Также президент России сообщил, что более 33 миллиардов рублей (порядка 400 млн евро) направлено на создание дополнительных мест в отделениях инфектологии, еще 13 миллиардов рублей (около 158 млн евро) - на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные автомобили и машины скорой помощи. Медработники получат доплаты.

Путин предложил распространить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса.

Также президент РФ сообщил о ряде мероприятий по поддержке населения, например, выплате пособий по безработице.

В социальных сетях незамедлительную реакцию вызвало заявление про победы над степными народами - печенегами и половцами.

я вам мем принес pic.twitter.com/4kWelsSg56 — Алексей Абанин (@aban_in) April 8, 2020

Путин: у меня в последнее время появился навязчивый страх печенегов



Психотерапевт: не волнуйтесь мы давно их победили никаких печенегов больше нет



Печенеги: pic.twitter.com/wSTnq4jkX8 — 🌈Вова Чернов🌈 (@chern_ov) April 8, 2020