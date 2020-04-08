Минздрав: ходить в гости на Пасху - запрещено. Даже к родителям

На данный момент в Латвии запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие люди, которые не живут вместе. Это значит, что нельзя жарить шашлык с друзьями, ходить в гости к родственникам, присматривать за чужими детьми, сообщает Министерство здравоохранения.
Министерство поясняет, что не допустимы ситуации, когда например, человек в будни живет в одном месте, скажем, с друзьями или коллегами, а в конце недели собирается и едет к семье или друзьям, которые живут в другом месте.
В таких случаях стоит принять решение, где жить, пока в стране не снимут ограничения.
Исключение - несовершеннолетние, чьи родители живут раздельно. Детям можно встречаться и с матерью, и с отцом. Родителям, однако, стоит оценить, стоит ли это делать, может быть есть смысл связаться по видеозвонку.
Минздрав напоминает, что от Covid-19 особенно важно защитить пожилых и людей с хроническими заболеваниями, поэтому визиты к бабушкам и дедушкам нужно отложить до лучших времен. Пример: детей нельзя отправлять в деревню на выходные, а старичкам нельзя приезжать в город присматривать за детьми.
Также министерство напоминает, что на улице вместе могут находиться люди, которые проживают под одной крышей.
Например, две молодые мамочки во время прогулки с колясками должны соблюдать дистанцию в два метра.
Тем временем министр юстиции Янис Борданс призывает жителей отпраздновать Пасху, не выходя из дома, и помолиться за страну и жителей. Религиозным общинам нужно планировать богослужения без участия прихожан. Церкви не закрыты, но там нужно соблюдать дистанцию, а также избежать ритуалов, которые требуют близкого контакта.
Ранее правительство приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 12 мая. Глава Минздрава Илзе Винькеле выразила надежду, что Латвия сможет побороть коронавирус к Лиго.
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