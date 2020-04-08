Еврокомиссия предложила продлить ограничение поездок в ЕС до 15 мая

"Опыт государств-членов и других стран, подверженных пандемии, показывает, что меры, применяемые для борьбы с распространением вируса, требуют более 30 дней, чтобы быть эффективными", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

ЕК призвала к скоординированному подходу к продлению этого срока, поскольку "действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, с одинаковой датой окончания и единообразным образом".

Ограничение на поездки, а также предложение его продления, напоминают в Брюсселе, распространяется на "зону ЕС +", которая распространяется на все государства-члены Шенгенского пространства (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и четыре ассоциированных государства (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) - всего 30 стран.

ЕК предложила главам государств и правительств 16 марта 2020 года ввести временное ограничение на необязательные поездки в ЕС на начальный период в 30 дней. Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили этот призыв 17 марта.

Все государства-члены ЕС (за исключением Ирландии) и ассоциированные страны шенгенской зоны, не входящие в ЕС, с тех пор приняли национальные решения о введении этого ограничения на поездки.

Как известно, Латвия продлила режим ЧС до 12 мая.