У белоруса от Covid-19 умерла мама. Он хочет подать в суд на Лукашенко

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Гражданин Беларуси хочет подать в суд на Александра Лукашенко.

Видео: Главное| 08.04.20

2 апреля от Covid-19 умерла 68-летняя жительница Полоцка (Беларусь) Лидия Матвеева. Ее сын Александр живет во Франции, поэтому на похороны матери приехать не смог.

Матвеев в смерти своей мамы винит президента Беларуси Александра Лукашенко.

По мнению мужчины, Лукашенко виноват в том, что не ввел карантин и не принял необходимых мер по защите населения страны.

"Не обеспечил врачей средствами защиты [...] представьте, она лежала в обычной палате, без средств защиты. С ней были женщины примерно такого же возраста, никто никаких мер не принял", - рассказал Александр. Он намерен обратиться против Лукашенко в суд. В какой - пока не сообщается.

Минздрав Беларуси отчитался, что с момента начала распространения Covid-19, число зарегистрированных случаев составило 1066, 13 человек скончались, 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 77 человек.

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