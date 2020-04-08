Ср, 8.04.2020
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У белоруса от Covid-19 умерла мама. Он хочет подать в суд на Лукашенко

Александр Лукашенко.

ФОТО: SERGEI GAPON / AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В России рекорд по числу инфицированных.
  • Владимир Путин в третий раз обратился к народу. 
  • Власти Украины могут продлить карантин до начала мая.
  • В США наибольшее количество умерших за сутки.
  • Гражданин Беларуси хочет подать в суд на Александра Лукашенко.

Видео: Главное| 08.04.20 

2 апреля от Covid-19 умерла 68-летняя жительница Полоцка (Беларусь) Лидия Матвеева. Ее сын Александр живет во Франции, поэтому на похороны матери приехать не смог.

Матвеев в смерти своей мамы винит президента Беларуси Александра Лукашенко.

По мнению мужчины, Лукашенко виноват в том, что не ввел карантин и не принял необходимых мер по защите населения страны. 

"Не обеспечил врачей средствами защиты [...] представьте, она лежала в обычной палате, без средств защиты. С ней были женщины примерно такого же возраста, никто никаких мер не принял", - рассказал Александр. Он намерен обратиться против Лукашенко в суд. В какой - пока не сообщается. 

Минздрав Беларуси отчитался, что с момента начала распространения Covid-19,  число зарегистрированных случаев составило 1066, 13 человек скончались, 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 77 человек. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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