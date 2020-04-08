Чт, 9.04.2020
Все мои мужчины были зависимыми. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне. Марина, Анонимный Алкоголик

Пожар в московском доме престарелых: люди из окон просили о помощи. Двое погибших

Российские спасатели. Иллюстрация

ФОТО: Handout / AFP

В московском районе Кунцево в пансионате произошел пожар, в котором погибли два человека. Пока не сообщается, кто это - постояльцы или работники.  Известно также о 10 пострадавших. 

Пожар в пансионате "Третий возраст" начался вечером 8 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в подвале загорелась проводка. Агентство ТАСС отмечает, что в здании было сильное задымление, а постояльцы дома престарелых просили помощи из окон. 

Около 50 человек эвакуировали. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ