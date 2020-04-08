Пожар в московском доме престарелых: люди из окон просили о помощи. Двое погибших

В московском районе Кунцево в пансионате произошел пожар, в котором погибли два человека. Пока не сообщается, кто это - постояльцы или работники. Известно также о 10 пострадавших.
Пожар в пансионате "Третий возраст" начался вечером 8 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в подвале загорелась проводка. Агентство ТАСС отмечает, что в здании было сильное задымление, а постояльцы дома престарелых просили помощи из окон.
Около 50 человек эвакуировали.
🔥Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы. На данный момент возгорание ликвидировано.— Москва 24 (@infomoscow24) April 8, 2020
Всего эвакуировано 50 человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
Видео: телеграм-канал Mash pic.twitter.com/Aw1RKCX9oA
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