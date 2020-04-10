Смягчение карантина в Европе: разные пути выхода из локдауна

Судя по проекту министерства внутренних дел ФРГ, оказавшегося 6 апреля в распоряжении информационного агентства Reuters, разработанная в Берлине концепция выхода из локдауна предполагает на первом этапе открытие магазинов, ресторанов и школ в определенных регионах. Тут следует учитывать, что система образования в Германии находится в компетенции федеральных земель, так что решения о возобновлении занятий в учебных заведениях в любом случае будут приниматься на земельном уровне.

Себастьян Курц о разнице между парикмахерской и школой

Журналист немецкого телеканала ARD спросил Себастьяна Курца, какой логикой руководствовалось его правительство, откладывая более чем на месяц открытие школ, но разрешая с 1 мая работу парикмахерских, ведь там происходит весьма тесный и довольно длительный контакт между людьми, чего вирусологи призывают всячески избегать.

Ратуша в Мюнхене ФОТО: picture-alliance/dpa/P.Kneffel

Австрийский канцлер ответил, что детей не так уж просто убедить в том, чтобы они сохраняли дистанцию между собой и носили маски. В то же время "от взрослых легче добиться ношения масок, к тому же в случае заражения в парикмахерской проще проследить контакты инфицированного, чем в школе с тысячей учеников".

Вечеринки и народные праздники разрешат в последнюю очередь

Что же касается магазинов и ресторанов в Германии, то имеющийся в распоряжении Reuters проект предполагает введение ограничений на число посетителей в закрытых помещениях. Однако разрешать открывать сначала небольшие магазины, а лишь две недели спустя крупные, как в Австрии, в Германии не планируют.

В целесообразности разного подхода к, условно говоря, бутикам и универмагам сомневаются и в Объединении торговых предприятий Австрии (Handelsverband Österreich). "Нам казалось бы правильным распределение покупателей сразу по всем имеющимся торговым точкам. К тому же в магазинах площадью более 400 квадратных метров легче соблюдать требуемую дистанцию между клиентами", - заявил представитель этой организации Райнер Виль.

Проведение в Германии массовых мероприятий и семейных торжеств, например, свадеб, в обозримом будущем вряд ли вновь станет возможным. "В самую последнюю очередь разрешат, скорее всего, вечеринки и народные праздники", - такой прогноз дал 7 апреля министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

Ношение масок становится обязательным

В ФРГ, следуя примеру Австрии, собираются, согласно проекту, ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, на предприятиях и в офисных зданиях, но только после того, как население будет полностью ими обеспечено. Конкретные решения будут, скорее всего, приняты на заседании правительства, которое пройдет 14 апреля, сразу после пасхальных праздников.

В случае дальнейшего замедления темпов распространения COVID-19 на нем может быть принято решение о первых шагах по смягчению карантина и других ограничительных мер в Германии с 20 апреля, когда в большинстве земель ФРГ закончатся пасхальные школьные каникулы. Именно к этому настойчиво призывают сейчас немецкое правительство различные политики.