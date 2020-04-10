Смягчение карантина в Европе: разные пути выхода из локдауна

Когда и как ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса? Что открывать раньше: рестораны или школы, универмаги или бутики? DW сравнила планы Австрии, Дании, Чехии и Германии.
Австрия, Дания и Чехия стали первыми странами Евросоюза, представившими конкретные планы постепенного отказа от локдауна - строгого режима изоляции, введенного для населения и бизнеса из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. При этом в Вене, Копенгагене и Праге придерживаются весьма разных представлений о том, когда и в какой последовательности следует смягчать ограничительные меры.
Дания открывает школы, Австрия сохраняет дистанционное обучение
Так, в Дании детские сады и начальные школы возобновят работу 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы 10 мая. Представляя 6 апреля этот план, социал-демократический премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что эксперты в области здравоохранения считают его "разумным и оправданным".
Совершенно иного мнения придерживаются в Австрии. Здесь все школы останутся закрытыми и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая. В то же время с 14 апреля к работе смогут приступить небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, продающие строительные материалы и садовые принадлежности.
Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские смогут открыться с 1 мая. Однако окончательное решение об этом будет принято лишь в конце апреля. Такой план обнародовал 6 апреля федеральный канцлер Австрии, консерватор Себастьян Курц, правящий в коалиции с "зелеными". Отели и рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до середины мая, все массовые мероприятия отменены до конца июня.
В Чехии вновь можно играть в теннис и покупать велосипеды
В Дании, наоборот, торговые центры, парикмахерские или массажные салоны пока открывать на собираются. Возобновление работы баров, ресторанов и дискотек тоже откладывается на неопределенное время. "Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - предупредила сограждан Метте Фредериксен.
Датчанам по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. Австрийцы же продолжат до конца апреля жить при куда более строгом режиме передвижения. До 1 мая они имеют право покидать дом только по четырем причинам: пойти на работу, отправиться за покупками, помочь другим людям и заняться в индивидуальном порядке спортом на свежем воздухе.
C 6 апреля они обязаны при посещении супермаркетов носить защитные маски, неделю спустя это правило будет действовать в общественном транспорте и во всех работающих магазинах.
В то же время в Чехии, которая одной из первых стран ЕС ввела жесткие ограничительные меры, с 7 апреля вновь разрешили заниматься такими индивидуальными видами спорта на свежем воздухе, как теннис и гольф. С 9 апреля по решению правительства меньшинства, состоящего из представителей консервативно-либеральной или, как многие считают, популистской партии ANO и социал-демократов, откроются первые непродовольственные магазины, торгующие, в частности, товарами для дома и сада, хобби и рукоделия, а также велосипедами.
В Германии готовят открытие магазинов и ресторанов
Над планом смягчения карантинных мер работает и правительство ФРГ, образованное консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами. В Германии, кстати, режим передвижения населения более мягкий, чем в Австрии, но намного строже, чем в Дании. Жителям не запрещено выходить из дома, но они имеют право появляться на улице максимум вдвоем либо вместе с членами своей семьи или с теми, с кем они проживают в одном домашнем хозяйстве.
Судя по проекту министерства внутренних дел ФРГ, оказавшегося 6 апреля в распоряжении информационного агентства Reuters, разработанная в Берлине концепция выхода из локдауна предполагает на первом этапе открытие магазинов, ресторанов и школ в определенных регионах. Тут следует учитывать, что система образования в Германии находится в компетенции федеральных земель, так что решения о возобновлении занятий в учебных заведениях в любом случае будут приниматься на земельном уровне.
Себастьян Курц о разнице между парикмахерской и школой
Журналист немецкого телеканала ARD спросил Себастьяна Курца, какой логикой руководствовалось его правительство, откладывая более чем на месяц открытие школ, но разрешая с 1 мая работу парикмахерских, ведь там происходит весьма тесный и довольно длительный контакт между людьми, чего вирусологи призывают всячески избегать.
Австрийский канцлер ответил, что детей не так уж просто убедить в том, чтобы они сохраняли дистанцию между собой и носили маски. В то же время "от взрослых легче добиться ношения масок, к тому же в случае заражения в парикмахерской проще проследить контакты инфицированного, чем в школе с тысячей учеников".
Вечеринки и народные праздники разрешат в последнюю очередь
Что же касается магазинов и ресторанов в Германии, то имеющийся в распоряжении Reuters проект предполагает введение ограничений на число посетителей в закрытых помещениях. Однако разрешать открывать сначала небольшие магазины, а лишь две недели спустя крупные, как в Австрии, в Германии не планируют.
В целесообразности разного подхода к, условно говоря, бутикам и универмагам сомневаются и в Объединении торговых предприятий Австрии (Handelsverband Österreich). "Нам казалось бы правильным распределение покупателей сразу по всем имеющимся торговым точкам. К тому же в магазинах площадью более 400 квадратных метров легче соблюдать требуемую дистанцию между клиентами", - заявил представитель этой организации Райнер Виль.
Проведение в Германии массовых мероприятий и семейных торжеств, например, свадеб, в обозримом будущем вряд ли вновь станет возможным. "В самую последнюю очередь разрешат, скорее всего, вечеринки и народные праздники", - такой прогноз дал 7 апреля министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).
Ношение масок становится обязательным
В ФРГ, следуя примеру Австрии, собираются, согласно проекту, ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте, на предприятиях и в офисных зданиях, но только после того, как население будет полностью ими обеспечено. Конкретные решения будут, скорее всего, приняты на заседании правительства, которое пройдет 14 апреля, сразу после пасхальных праздников.
В случае дальнейшего замедления темпов распространения COVID-19 на нем может быть принято решение о первых шагах по смягчению карантина и других ограничительных мер в Германии с 20 апреля, когда в большинстве земель ФРГ закончатся пасхальные школьные каникулы. Именно к этому настойчиво призывают сейчас немецкое правительство различные политики.
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