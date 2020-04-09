12 новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 589

Iepriekšējā diennaktī veikti 1422 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 12 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 25458 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 589 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 9, 2020

В минувшие сутки было проведено 1422 анализа, 12 оказались положительными.

На данный момент в Латвии проверены 25 458 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 589 латвийцев.

Госпитализировано 38 человек, 35 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

Как сообщал RUS.TVNET, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены чрезвычайного положения.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев заражения, в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.

"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с "Covid-19", - заявила она.