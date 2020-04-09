Чт, 9.04.2020
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12 новых случаев Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 589

ФОТО: AFP/SCANPIX

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 12 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 9 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 589. 

В минувшие сутки было проведено 1422 анализа, 12 оказались положительными. 

На данный момент в Латвии проверены 25 458 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 589 латвийцев. 

Госпитализировано 38 человек,  35 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. 

Как сообщал RUS.TVNET, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены чрезвычайного положения.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев заражения, в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.

"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с "Covid-19", - заявила она.

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