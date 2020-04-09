Фото ⟩ В Италии рухнул автомобильный мост через реку. Водители - счастливчики

На этом мосту обычно активный поток, но из-за ограничений Covid-19 он сократился до минимума.

На фотографиях виден красный фургон, который остался на обрушенном мосту. В машину угодил падающий фрагмент моста. Водитель был доставлен в больницу на вертолете, но его травмы охарактеризованы как легкие, пишет BBC.

Водитель второго фургона самостоятельно выкарабкался из машины. Он не пострадал физически, но был в шоке.

Напомним, состояние итальянских мостов привлекло внимание всего мира в 2018 году, когда в Генуе рухнул мост Моранди. Тогда погибли 43 человека.

Мост, который рухнул в среду, соединял регионы Лигурии и Тосканы. Мост был протяженностью около 400 метров в длину и 7-8 метров в высоту.

Вскоре после обрушения моста стало известно, что несколько водителей уже сообщали о трещине на мосту в ноябре. Мост был отремонтирован и признан безопасным.

Галерея: В Италии снова рухнул мост