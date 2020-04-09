Фото ⟩ Расходятся как горячие пирожки. В аптеки Эстонии поступили маски

Из аптеки Apotheka, расположенной в Mai Selver, Ханс Текко в натянутом на нос платке вышел с полусотней масок, купленных для себя и супруги.

"Раз в день все-таки хочется выйти. В магазин нужно ходить и тогда надо надевать маску. Нужно же себя защищать. Я ждал пару недель возможности приобрести маску. Теми, что купил сегодня, будем пользоваться вместе с супругой. На пару недель их должно хватить", - сказал Текко.

В находящейся в Maxima аптеке Euroapteek Ууэсилла каждому желающему продали десять защитных масок. Прибывшие утром в аптеку маски после полудня стали заканчиваться, но в ближайшие дни надеются получить новый товар. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

По словам Аве, вышедшей вслед за Текко и купившей десяток масок, она купила их для матери.

"В магазин я ее не пускаю, но на всякий случай они должны быть под рукой", - сказала она.

Проживающая в Хяэдемеэсте Пилле приобрела в Euroapteek в торговом центре Maxima упаковку масок на всякий случай. "Попала в город и воспользовалась возможностью. Когда живешь в деревне, в аптеку попадаешь не каждый день. Стараюсь избегать походов в магазин, но совсем не ходить не получается", - сказала она.

Сотрудник Apotheka в Mai Selver подтвердил, что поступившие в продажу маски - востребованный товар.

"Как только было объявлено, что самолет с защитным снаряжением приземлился, маски постоянно спрашивали. Мы продаем их по десять и 50 штук, и покупателей много. Были очень заняты упаковыванием", - сказал он.

В находящейся в Maxima аптеке Euroapteek Ууэсилла каждому желающему продали десять защитных масок. Прибывшие утром в аптеку маски после полудня стали заканчиваться, но в ближайшие дни надеются получить новый товар. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Лаура, фармацевт Euroapteek в Ууэсилла, сказала, что утром прибыли 64 упаковки, в в каждой из которых по 50 средств личной защиты, к полудню половину уже раскупили.

"Продаем каждому по десять масок, чтобы как можно большему числу желающих хватило", - отметила она.

По словам фармацевта, покупающим маски рассказывают, как правильно ими пользоваться. "К нам пришел покупатель, который надел маску задом наперед. Также нуждается в пояснении то, что маска не защищает, если она закрывает только рот, а нос остается открытым", - привела она пример.

Сотрудница аптека сказала, что ни один желающий не остался без маски. "Если поступившие сегодня в продажу маски раскупят, точно придет еще", - отметила она.

В эти дни в аптеки по всей Эстонии поступило в продажу 2,5 миллиона защитных масок. Речь идет об индивидуальных гигиенических средствах личной защиты, а не о медицинских хирургических масках.

Маски прибыли в Эстонию в воскресенье и были поставлены Semetron OÜ, которая продала средства защиты оптовым компаниям Magnum AS и Tamro Eesti OÜ.

"Поскольку это не медицинская принадлежность, нет необходимости применять государственное ограничение продаж. Тем не менее оптовые компании рекомендуют аптекам продавать не более одной коробки или 50 масок в одни руки", - сказал руководитель работ по чрезвычайному положению, министр государственного управления Яак Ааб.

В находящейся в Maxima аптеке Euroapteek Ууэсилла каждому желающему продали десять защитных масок. Прибывшие утром в аптеку маски после полудня стали заканчиваться, но в ближайшие дни надеются получить новый товар. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Прибывшие в аптеки с нынешней поставкой защитные маски предназначены для индивидуальной защиты людей и их защитное действие меньше, чем действие специальных медицинских масок.

"Конечно, неразумно делать большие запасы, потому что маски еще поступят. Я искренне надеюсь и верю в благоразумное поведение и отношение наших людей. Массовый поход в аптеку - одна из опасностей, которую я вижу. Поэтому советую пользоваться э-аптекой и заказывать маски в почтовые автоматы", - сказал Ааб.​

Никакая маска не дает полной гарантии, что вы не заразитесь вирусом, поэтому покупать их в больших количествах нет смысла, подчеркнул министр. "Прежде всего необходимо соблюдать правило "2+2" и другие ограничения чрезвычайного положения, в том числе в аптеке", - сказал Ааб. "Напоминаю, что маску нужно носить в общественных местах в помещении. Пожалуйста, избегайте скопления людей в магазинах и очередях, так как это увеличивает риск заражения".

В находящейся в Maxima аптеке Euroapteek Ууэсилла каждому желающему продали десять защитных масок. Прибывшие утром в аптеку маски после полудня стали заканчиваться, но в ближайшие дни надеются получить новый товар. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees