Фото ⟩ Серёжки из пластиковых крышек за 450 евро? Легко! У Ивлеевой интересный аксессуар

Как пишет портал, такой аксессуар обошёлся звезде в 447 евро. Откуда такая цена? Это аксессуар коллекции прошлого мая от бренда Balenciaga.

Как отмечает издание, отличительной чертой аксессуара является название бренда как на внешней стороне голубого цвета, так и на внутренней.

А как Вам такой интересный аксессуар?

ФОТО: telegram/Только никому

Напомним, летом прошлого года широкий резонанс получили слова Ксении Собчак о неком дизайнере, который якобы не хочет, чтобы его куртку носила Ольга Бузова. В свою очередь, Бузова не осталась в стороне. Девушка сделала вывод, что это Демна Гвасалиа - владелец бренда Balenciaga.

Ольга Бузова решила вернуть дизайнеру все вещи, которые она у него приобрела, а также попросила свои деньги назад. Кроме того, что она организовала целую антикомпанию с хештэгом - #яотменяюмодунаБаленсиагу. Так как у звезды огромный фан-клуб - хештэг моментально стал популярным.

После этого Ксения Собчак разместила нарезку из видео, где объяснила, что она просто привела пример и не понимает, почему Оля решила, что речь шла о Демна Гвасалиа.

"Как из это фразы @buzova86 сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма Balenciaga - я не смогу постичь никогда", - написала Собчак.

Она также отметила, что Ольге стоит извиниться перед Демна, а не распространять дурацкие обвинения.