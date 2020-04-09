Фото ⟩ Серёжки из пластиковых крышек за 450 евро? Легко! У Ивлеевой интересный аксессуар

Кто-то мог подумать, что Настя Ивлеева не знает, чем себя занять на самоизоляции, потому вешает себе на уши молочные крышки, однако это не так, рассказывает paparazzi.ru
Как пишет портал, такой аксессуар обошёлся звезде в 447 евро. Откуда такая цена? Это аксессуар коллекции прошлого мая от бренда Balenciaga.
Как отмечает издание, отличительной чертой аксессуара является название бренда как на внешней стороне голубого цвета, так и на внутренней.
А как Вам такой интересный аксессуар?
Напомним, летом прошлого года широкий резонанс получили слова Ксении Собчак о неком дизайнере, который якобы не хочет, чтобы его куртку носила Ольга Бузова. В свою очередь, Бузова не осталась в стороне. Девушка сделала вывод, что это Демна Гвасалиа - владелец бренда Balenciaga.
Ольга Бузова решила вернуть дизайнеру все вещи, которые она у него приобрела, а также попросила свои деньги назад. Кроме того, что она организовала целую антикомпанию с хештэгом - #яотменяюмодунаБаленсиагу. Так как у звезды огромный фан-клуб - хештэг моментально стал популярным.
После этого Ксения Собчак разместила нарезку из видео, где объяснила, что она просто привела пример и не понимает, почему Оля решила, что речь шла о Демна Гвасалиа.
"Как из это фразы @buzova86 сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма Balenciaga - я не смогу постичь никогда", - написала Собчак.
Она также отметила, что Ольге стоит извиниться перед Демна, а не распространять дурацкие обвинения.
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