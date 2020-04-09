13,87 млн евро на ликвидацию последствий Covid-19: утвержден бюджет Риги

Доходы бюджета Риги составят в этом году 935,26 млн евро, расходы - 1,040 млрд евро. Больше всего средств в бюджете предусмотрено для учреждений образования.

По сравнению с проектом бюджета, разработанным думой до роспуска, расходы самоуправления уменьшены на 22,78 млн евро, доходы - на 5 млн евро.

В начале этого года бюджет на 2020 год рассмотрели все ответственные комитеты прежней думы, но из-за политических разногласий утвердить его не удалось. После роспуска думы временная администрация заявила, что рассмотрит вопрос, будет ли принятие бюджета оставлено новой думе после досрочных выборов, или же она сама примет бюджет.

На тот момент планировалось, что выборы думы состоятся 25 апреля, затем они были перенесены на июнь, а теперь - на 5 сентября.