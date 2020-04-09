Около 110 заболевших медработников: что происходит в Литве

В среду были взяты 2699 анализов, в целом проверено 32 809 проб на коронавирус.

В среду министерство сообщало, что общее количество зарегистрированных случаев составляло 912. Лаборатория Национального центра надзора за общественным здоровьем сообщила BNS в четверг, что заявленная ранее цифра выявленных заболеваний скорректирована по причине уточнения данных одной из лабораторий, проводящих анализы.

15 человек скончались, восемь выздоровели.

В изоляции из-за коронавируса в Литве сейчас находятся около 10 тыс. жителей, одна десятая часть - это медработники.

"Если сегодня болеют 912 зарегистрированных лиц, то количество людей, которые вернулись из других стран или были в контакте с зараженными в Литве, составляет почти 10 тыс. (...) Также среди медработников - около 110 заболевших, а тех, у кого был контакт с заболевшими, более тысячи (1,2 тыс.)", - сказала в четверг в интервью радиостанции LRT эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы Дайва Размувене.

По ее словам, эти цифры также свидетельствуют о том, что количество выявленных случаев коронавируса может расти.

"Пока рано радоваться. Поскольку другие страны отмечали рост в течение более длительного периода, когда в течение 12-15 дней количество заболевших вырастает в два раза, в Литве удвоения мы ожидаем через 9-10 дней.

Поэтому пока рано успокаиваться и не соблюдать рекомендуемые карантинные меры", - сказала Размувене.