Нет сомнений в том, что гуманитарный груз, отправленный Россией для борьбы с Covid-19, является проявлением когнитивной войны Кремля. Целью этой войны является изменение отношения к стране в европейском обществе, чтобы убедить в необходимости осуществления более пророссийской внешней политики (например, для отмены международных санкций), заявил советник по вопросам национальной безопасности Янис Кажоциньш.

- Может быть, я начну с того, о чем вы уже говорили новостному агентству LETA. По вашему мнению, Россия может использовать кризис Covid-19 на Западе, чтобы изменить отношение к себе?

- Вопрос в том, что России (а также Китаю) нужно. Они хотят укрепить или восстановить свой статус сверхдержавы и считают, что западные демократии представляют угрозу для этого. Это особенно актуально для России, потому что она экономически слаба и хочет компенсировать эту слабость различными другими средствами, включая военную мощь. Это означает, что альянс НАТО и Европейского союза фактически не позволяет России занять то место, где Кремль хотел бы видеть себя в мировой политике. Поэтому они сделают все возможное, чтобы разделить НАТО и Европейский союз. В обстоятельствах пандемии Россия может использовать различные информационные технологии, чтобы попытаться поставить под сомнение то, как наши демократические правительства справляются с этой пандемией.

Это приводит к тому, что президент однажды назвал когнитивной войной. Это уже не информационная война, в которой упоминаются факты или ложь, которые потом можно оспорить или объяснить. В когнитивной войне речь идет об изменении отношения, и это отношение меняется таким образом, что западные демократии становятся бесполезными и необходима сильная рука (например, Кремля) - лидер, который поможет справиться со всем этим.

- То есть получается, что Россия хочет представить себя игроком, который авторитарными методами гораздо более эффективно справляется с разрешением кризиса Covid-19, чем, возможно, демократическая государственная система?

- Россия не хотела бы себя так позиционировать. Россия по-прежнему претендует на статус демократического государства. Запланированы изменения в Конституции, и за них будут голосовать на референдуме. Объективно говоря, совершенно ясно, что Россия является авторитарным государством и она очень хотела бы показать, что западные демократии просто не способны справиться с такими серьезными проблемами и поэтому у России лучшая система. Например, страны Балтии и Восточной Европы воспринимают Россию в качестве примера.

ФОТО: Reuters/ScanPix

- Можем ли мы утверждать, что целью изменения этого отношения было бы снятие санкций? Точнее - призыв к Западу отменить санкции.

В этом нет никаких сомнений.

Санкции очень неприятны для России. Особенно потому, что они часто не влияют на обычных россиян, но влияют на тех, кто близок к президенту. России это не очень нравится, и поэтому она хотела бы показать, что помогает Италии, США и другим странам.

- Тогда получается, что эти проявления гуманизма - отправляемый с гуманитарной помощью груз - также являются проявлением когнитивной войны России?

- Несомненно, потому что это меняет отношение к стране. В Италии, например, люди находятся в депрессии, а итальянская система здравоохранения едва справляется. Видя российский груз, народ страны оценивает Кремль положительно. Затем они сравнивают - сколько грузов поступает из Германии и других стран Евросоюза? Если все представить в правильном свете, то этот гуманизм, безусловно, можно использовать для того, чтобы представить Россию с гораздо более благоприятной стороны.

Фрагмент фотографии с российского военного самолета перед вылетом с гуманитарной помощью для борьбы с Covid-19 в Сербии ФОТО: Reuters/ScanPix

- Если мы посмотрим на этот посыл, вполне возможно, что авторитарные государства действительно более эффективны в разрешении кризиса в связи с Covid-19. Можно ли утверждать, что пример Китая - способность справляться с вирусом в относительно короткие сроки - смог доказать это и теперь он может использовать данную позицию, чтобы убедить другие страны в необходимости такой же модели?

- С самого начала Китай старался не брать на себя ответственность за то, что вирус появился именно у них. Когда Дональд Трамп время от времени называет Covid-19 "китайским вирусом" - им становится очень неприятно. Эпидемия гриппа 1918 года была названа "испанским гриппом", но Испанию это не особо волновало.

Китай хочет показать, что он действительно вышел из этой ситуации гораздо эффективнее, чем, например, Соединенные Штаты. Мы просто не знаем, какова настоящая статистика по Китаю. В средствах массовой информации есть сообщения о том, что Китай очень долгое время не предоставлял точную информацию. Вот почему потребовалось так много времени, чтобы найти правильные методы идентификации вируса. Но сейчас важно уметь обнаруживать антитела. В этом смысле Китай может быть впереди.

Однако отметим, что это еще не конец. Китай несколько дней назад объявил, что у них был первый день без умерших от вируса, но это не значит, что не может начаться новая вспышка. Это не так легко контролировать.

- Если мы в связи с распространением Covid-19 посмотрим на Латвию или вообще на Европу, можем ли мы заметить, что в латвийском информационном пространстве возросла активность российских дезинформаторов? До какой степени?

- Здесь следует учитывать деятельность России в нашем информационном пространстве с момента восстановления независимости. Россия ведет активную информационную войну против Латвии с середины первого десятилетия XXI века. Интересно, что эти ключевые информационные поводы принципиально не изменились. Их три: 1) страны Балтии - несостоятельные государства с коррумпированным и некомпетентным правительством. Они все одинаковые, совершенно бесполезные и без поддержки России вообще не смогли бы существовать. Пока мы выживаем только благодаря тому, что имеем финансовую поддержку со стороны Запада; 2) страны Балтии дискриминируют нацменьшинства (особенно тех, кто говорит по-русски). Особенно потому, что латышский язык постепенно укрепляется в школьной системе; 3) возрождение фашизма.

- Возможно, вы видели, что недавно в российских СМИ появилась информация о том, что Covid-19 появился в Латвии и что наши ученые создали этот вирус для атаки на Россию.

- Ну я не думаю, что это для кого-то является сюрпризом. Это потому, что мы - народ Латвии - не ссоримся с народом России. Мы соседи и всегда будем соседями.

Поэтому в наших интересах поддерживать хорошие отношения с Российской Федерацией. Однако мы не можем смириться с тем, что Россия распространяет ложь о нашей стране.

- Какова готовность латвийского народа противостоять дезинформации сегодня? Считаете ли вы, что кризис Covid-19 сделал нас более или менее восприимчивыми к таким сообщениям из России?

- Я думаю, что у нас как у наций есть разные черты характера. Некоторые из них лучше, чем другие. Одним из наших минусов является доверчивость. Однако если же нам нужно собраться и объединиться, мы сможем сделать это лучше, чем многие другие страны. Поэтому я бы сказал, что это риск, и его необходимо учитывать не только латышам в Латвии, но и тем латышам, которые говорят на других языках. Они также понимают, что дезинформации, исходящей из России, нельзя доверять. Мы слышим эту информацию на протяжении десятилетий, и чем больше нам рассказывают одну и ту же ерунду, тем меньше она кажется достоверной.

- Возможно ли вовлечение оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям НАТО (STRATCOM) в борьбу с дезинформацией?

- Такой центр на нашей территории является огромной выгодой не только для альянса, но и для самой Латвии. Тот факт, что этот центр находится в Латвии и там работают соответствующие люди, несомненно, помогает развивать свою национальную стратегическую коммуникацию. Однако стоит сказать, что мы в нашем информационном пространстве еще не достигли того уровня, когда могли бы в достаточной степени информировать жителей Латвии о том, что происходит. Мы также должны понимать, что в будущем будут другие кризисы. У нас еще много работы. Я знаю, что правительство работает над этим, и STRATCOM готов и способен помочь.

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- Говоря об информировании, латвийские СМИ переживают серьезные проблемы в контексте кризиса, связанного с Covid-19. Однако государственная поддержка СМИ все еще относительно неоднозначна. Конечно, мы видим, что некоторые средства направляются через Национальный совет по радио и телевидению (NEPLP), но в то же время многим интернет-порталам (таким как TVNET и Delfi) трудно получить доступ к этим деньгам. Как будет происходить борьба с дезинформацией в условиях такого медиа-кризиса? Это как-то ослабит качество информационного пространства?

- Если СМИ ослабнут, нет сомнений в том, что это ослабит и нашу способность противостоять дезинформации. Сам президент недавно заявил, что средства массовой информации играют ключевую роль в нашей реакции на такие кризисы.

Что касается работы правительства, мы должны понимать, что на данный момент это похоже на то, как пожарные пытаются бороться со сжиганием старой травы. Правительство делает то, что может. Постепенно мы начинаем понимать, как связать все вместе, потому что этот кризис - худшее, что постигло нашу страну со времен Второй мировой войны.

- Может ли Россия снова стать более агрессивной по окончани кризиса Covid-19? Путин должен попытаться укрепить свою поддержку громкими действиями.

- У России слабая экономика, и цена на нефть (частично по вине самой России) упала настолько, что для выживания необходимо будет использовать резервные средства.

Что есть у России? Очень сильные вооруженные силы. Если Россия не является глобальной сверхдержавой, то она, безусловно, региональная сверхдержава, и если в настоящее время Запад озабочен угрозами Covid-19, существует вероятность того, что необходимо будет что-то предпринять для использования вооруженных сил.

Если Covid-19 и цены на нефть приведут к дальнейшему падению экономики страны, то удержать власть вертикально будет довольно сложно. По сути, цель президента Путина - предотвратить то, что случилось с генералом Каддафи.

ФОТО: MISHA JAPARIDZE/AP