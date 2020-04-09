Ни одной новой смерти от Covid-19: данные за сутки из Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1609 тестов на Covid-19, один процент которых (23) оказался позитивным, сообщил департамент здоровья.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 134 больным, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 83 человека.

Всего: подтверждено 1 207 случаев, сделано 26 416 тестов, умерли 24 человека.