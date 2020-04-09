Неожиданно умер постоялец Центра социального ухода. У него был Covid-19

По ее словам, это было неожиданно и вдруг. Мужчина 76 лет, заболев Covid-19, согласно всем правилам безопасности с прошлой недели был изолирован.

Пока что руководство заведения социального ухода не может прокомментировать, как так резко постоялец ушел из жизни, принимая во внимание, что еще вчера он был бодр, энергичен и без каких-либо симптомов заболевания.

Этим утром он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах.

Семейный врач отметила, что единственной проблемой постояльца было повышенное давление. Принимая во внимание обстоятельства, руководство учреждения и самоуправление настаивают на вскрытии.

Елгавское краевое самоуправление в сотрудничестве с Национальной похоронной службой перевезет скончавшегося мужчину в центр патологии Рижской Восточной клинической университетской больницы для проведения вскрытия. Только после этого станут ясны причины смерти.

Анализы на Covid-19, сделанные всем остальным постояльцам и сотрудникам, оказались отрицательными. Помимо этого, каждому постояльцу каждый день измеряют температуру, проветривают помещения, все дезинфицируют, чтобы максимально предотвратить распространение вируса.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Элейском центра социального ухода и реабилитации заболевание Covid-19 было подтверждено у троих сотрудников и одного клиента.

По словам Канепоне, четыре заболевших в центре с 30 постояльцами стало важным уроком для других подобных центров.

Она отметила, что остальные центры Елгавы проконсультировались со специалистами о плане действий, чтобы не оказаться в схожей ситуации.

Напомним, в минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 12 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 9 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 589.