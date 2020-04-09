Чт, 9.04.2020
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Заражение Covid-19 было констатировано и у работника VUGD

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Заражение Covid-19 на сегодняшний день констатировано у одного сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщила агентству LETA пресс-секретарь VUGD Агрита Витола.

Коллеги, с которыми заболевший работник вступал в контакт, соблюдали самоизоляцию.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 было констатировано также у трех работников Госполиции и четырех военнослужащих.

За прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19, в целом инфицировано 589 человек.

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