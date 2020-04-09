Чт, 9.04.2020
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ФОТО ⟩ Кокорин вышел на прогулку с "блокатором вируса". Такой же есть у Пескова

Александр Кокорин

ФОТО: instagram.com/wearezenit

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, вернулся в Санкт-Петербург, где был замечен на прогулке с противовирусным бейджем.

Экс-игрок "Зенита" и сборной России опубликовал в своём Instagram фотографию с прогулки с собакой, а на спортивных штанах у Кокорина виден блокатор вируса.

Издание "Советский Спорт" сообщает, что такие бейджи можно приобрести в аптеке и они снижают вероятность заражения коронавирусом в гораздо большей степени, чем защитные маски.

Принцип действия подобного бейджа с картриджем основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух в радиусе около метра. Правда, никаких доказательств, что эти блокаторы эффективны в борьбе с вирусами нет.

Кстати, 8 апреля такой же бейдж был замечен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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