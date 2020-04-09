ФОТО ⟩ Кокорин вышел на прогулку с "блокатором вируса". Такой же есть у Пескова

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, вернулся в Санкт-Петербург, где был замечен на прогулке с противовирусным бейджем.
Экс-игрок "Зенита" и сборной России опубликовал в своём Instagram фотографию с прогулки с собакой, а на спортивных штанах у Кокорина виден блокатор вируса.
У богатых свои причуды:— ☼Никен - Лига Ветеринарных Врачей☼ (@nik_janzen) April 9, 2020
Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем на штанах. Такой же был замечен у Пескова pic.twitter.com/XLXzpBLB5x
Издание "Советский Спорт" сообщает, что такие бейджи можно приобрести в аптеке и они снижают вероятность заражения коронавирусом в гораздо большей степени, чем защитные маски.
Принцип действия подобного бейджа с картриджем основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух в радиусе около метра. Правда, никаких доказательств, что эти блокаторы эффективны в борьбе с вирусами нет.
Кстати, 8 апреля такой же бейдж был замечен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе "блокатор вирусов"— BadComedian (@EvgenComedian) April 9, 2020
Абсолютное мракобесие! Продвинутые люди давно уже используют заговоры, циркониевые браслеты и обереги. В комплексе с молитвой - эффект невероятен.
Поможет даже с аудионаркотиков слезть. pic.twitter.com/W7vzEWOi73