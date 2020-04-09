Избивала детей и не давала есть. Женщина заплатит 15 000 евро и проведет девять лет в тюрьме

Женщина признана виновный в преднамеренном нанесении телесных повреждений средней тяжести персонам, которые находились в беспомощном состоянии.

Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы с пробационным надзором на три года. До того, как приговор вступил в силу, женщине было предписано находиться в определенном месте, также ей было запрещено покидать страну.

Суд постановил обязать женщину выплатить моральную компенсацию детям в размере 13 705 евро, а также покрыть компенсацию в размере 1295 евро, которую ранее пострадавшим выплатило государство.

Как сообщалось ранее, изначально в числе подозреваемых был и отец избитых детей, однако в ходе уголовного дела он скончался.

Дело попало в суд 17 февраля 2017 года.

Как ранее информировала Генпрокуратура, собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют, что родители относились к свои малолетним детям жестоко и применяли насилие, причиняя им физические и психические страдания.

В конце 2015 года мать детей запретила им пить и есть, но, когда младший, проголодавшись, взял и спрятал бутылочку с молоком и кружку киселя, она в присутствии остальных детей начала на него ругаться и металлическим костылем нанесла несколько ударов по телу, что привело к тяжких телесным повреждениям.

Продолжая свои действия, направленные на мучения ребенка, обвиняемая намеренно сломала пострадавшему ногу. Причиненные ребенку травмы скрывались.

Отец детей применял физическое насилие к каждому из них, избивая деревянной палкой по телу. Мать детей действия мужа не прерывала.