Приют "Синий крест": новых случаев Covid-19 нет, карантин продлевают

Карантин в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест" будет продлен до 17 апреля, сообщили агентству LETA в департаменте благосостояния Рижской думы.
После вспышки Covid-19 карантин в приюте был введен 31 марта, поэтому 14-дневный срок должен был завершиться 14 апреля. Однако, поскольку последний заболевший Covid-19 постоялец приюта был привезен 3 апреля, карантин планируется продлить до 17 апреля.
В целом в приюте "Синий Крест" заболевание Covid-19 выявлено у 31 человека, один из них умер. У скончавшегося был ряд других хронических заболеваний, поэтому точная причина его смерти будет известна только после вскрытия.
Представитель департамента благосостояния думы Лита Брице сообщила агентству LETA, что новых случаев заражения в приюте "Синий крест" на сегодняшний день не констатировано.
В других приютах и центрах социального ухода, за исключением Stella Maris, новых случаев заболевания Covid-19 также не констатировано.
Сейчас в приюте "Синий крест" находятся 102 постояльца, 11 из которых передвигаются в инвалидных колясках. Из работников в приюте находятся его руководитель, социальный работник и трое добровольцев. Постояльцам приюта обеспечивается трехразовое питание.
Инфицированные клиенты отделены от здоровых, которые живут в специально установленных армейских палатках.
В центре социального ухода Stella Maris заболевание Covid-19 было констатировано у одной клиентки и одной работницы.
Галерея: Приют "Синий крест"