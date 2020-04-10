Наталья Феликс - из-за неё игрок "Ювентуса" нарушил карантин

Всё дело в том, что девушка футболиста Наталья опубликовала в своём Instagram совместную фотографию, на которой она нежится с Дугласом в бассейне. Таким образом, игрок, улетевший на родину в Бразилию, нарушил карантин, связанный с пандемией коронавируса. По информации Daily Mail, Коста может быть наказан руководством клуба.

На совместной фотографии девушка решила не останавливаться и в сториз разместила видео, на котором парочка катается на квадрацикле по ночным улицам города.

СМИ сообщают, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли остался крайне недоволен действиями футболиста и может применить к нему санкции - предоставить ухудшенные условия по новому контракту или выставить на трансфер.

Кстати, желающие приобрести провинившегося игрока уже нашлись. По информации Corriere dello Sport, футболист может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что ради "горячей" подруги Коста уже совершал неоднозначные поступки. Именно из-за неё футболист бросил свою жену Луизу Рамос, от брака с которой у него осталась дочь.

Бразильянка часто радует своих подписчиков откровенными фотографиями, не стесняясь публиковать снимки, на которых подчёркнуты её незаурядные внешние данные.