Чт, 9.04.2020
Допустим, идешь вечером с работы, завернул в лавку, взял там своих 200-300 граммов. Выпил, пострадал вечерок. Дима, анонимный алкоголик

Прилетел из Шотландии, карантин не соблюдал. В Риге баскетболистов оштрафовали на 100 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

За несоблюдение дистанции во время режима ЧС полиция оштрафовала четырех баскетболистов. Каждому из них придется заплатить штраф в размере 100 евро. 

Опыт последних дней доказывает, что многие до сих пор не воспринимают всерьез предписания соблюдать дистанцию в два метра. Об этом сообщают представители муниципальной полиции. 

Так, например, в среду, 8 апреля, полиция Латгальского предместья заметила, что четыре человека собрались на закрытой территории учебного заведения. Там они играли в стритбол. 

Во время проверки персональный данных выяснилось, что один из нарушителей недавно вернулся из Шотландии на рейсе для репатриантов и у него еще не прошел срок, который он должен был провести в самоизоляции. 

Каждому из собравшихся был выписан штраф в размере 100 евро. 

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