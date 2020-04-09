Прилетел из Шотландии, карантин не соблюдал. В Риге баскетболистов оштрафовали на 100 евро

За несоблюдение дистанции во время режима ЧС полиция оштрафовала четырех баскетболистов. Каждому из них придется заплатить штраф в размере 100 евро.
Опыт последних дней доказывает, что многие до сих пор не воспринимают всерьез предписания соблюдать дистанцию в два метра. Об этом сообщают представители муниципальной полиции.
Так, например, в среду, 8 апреля, полиция Латгальского предместья заметила, что четыре человека собрались на закрытой территории учебного заведения. Там они играли в стритбол.
Во время проверки персональный данных выяснилось, что один из нарушителей недавно вернулся из Шотландии на рейсе для репатриантов и у него еще не прошел срок, который он должен был провести в самоизоляции.
Каждому из собравшихся был выписан штраф в размере 100 евро.
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