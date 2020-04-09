Анализы - через 21 день. В Латвии новый механизм установления выздоровления от Covid-19

Это решение было принято из-за того, что после проведения таких тестов через 14 дней примерно 100 пациентам у части из них все равно был выявлен коронавирус.

Винькеле также сообщила, что ввиду возможного падения спроса на проведение анализов на Covid-19 в специально установленных для этого палатках во время пасхальных выходных будет сокращено время их работы.

Новое расписание работы палаток для сдачи анализов в скором времени будет доступно на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, выздоровление от Covid-19 в Латвии на данный момент подтверждено у 16 человек.

В 30 случаях после исчезновения симптомов тесты на Covid-19 все еще показали положительный результат.