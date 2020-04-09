Чт, 9.04.2020
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На Югле тяжелая авария. Погиб пешеход

ФОТО: twitter

В четверг, 9 апреля, на Югле, в Риге, произошла тяжелая авария, в результате чего образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы. 

Госполиция сообщила, что 9 апреля был получен вызов по адресу Бривибас гатве, 430, где некий автоводитель по пока не установленным обстоятельствам выехал на встречную полосу движения. 

В результате аварии погиб пешеход, а сам автоводитель доставлен в больницу.

На месте происшествия работает Государственная пожарно-спасательная служба. Автоводителей призывают выбирать другой маршрут. 

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