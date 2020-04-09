На Югле тяжелая авария. Погиб пешеход

В четверг, 9 апреля, на Югле, в Риге, произошла тяжелая авария, в результате чего образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы.
Госполиция сообщила, что 9 апреля был получен вызов по адресу Бривибас гатве, 430, где некий автоводитель по пока не установленным обстоятельствам выехал на встречную полосу движения.
В результате аварии погиб пешеход, а сам автоводитель доставлен в больницу.
На месте происшествия работает Государственная пожарно-спасательная служба. Автоводителей призывают выбирать другой маршрут.
Smaga avārija Brīvības gatvē #Jugla #Latvija. Vieglā automašīna, braucot centra virzienā, pārlido pāri sadalošais joslai un ietriecās luksoforā uz gājēju pārējas. Ir cietušie.— BreakingLV (@breakinglv) April 9, 2020
📸 aculiecinieka foto, Svjatoslavs Pančuks pic.twitter.com/xYR5UcKE4Q
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