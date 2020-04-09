Быстрее всего количество больных Covid-19 растет в Риге

За последние сутки коронавирус также был констатирован у одного жителя Юрмалы, и у одного елгавчанина. Таким образом, количество зараженных в Юрмале на данный момент составляет 30, в Елгаве Covid-19 заболел 21 человек.

На данный момент заразившиеся констатированы в 55 латвийских самоуправлениях.

Напомним, 9 апреля умер постоялец Элейского центра социального ухода и реабилитации. На прошлой неделе у него констатировали Covid-19. Об этом агентство LETA проинформировала представитель Елгавского самоуправления Даце Канепоне.

Утром он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах. Семейный врач отметила, что единственной проблемой постояльца было повышенное давление. Принимая во внимание обстоятельства, руководство учреждения и самоуправление настаивают на вскрытии.