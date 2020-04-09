Чт, 9.04.2020
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Быстрее всего количество больных Covid-19 растет в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

За последние сутки больше всего новых случаев заражения Covid-19 были зафиксированы в Риге. В столице Латвии девять новых пациентов с коронавирусом. Всего в Риге уже 324 заразившихся.

За последние сутки коронавирус также был констатирован у одного жителя Юрмалы, и у одного елгавчанина. Таким образом, количество зараженных в Юрмале на данный момент составляет 30, в Елгаве Covid-19 заболел 21 человек. 

На данный момент заразившиеся констатированы в 55 латвийских самоуправлениях. 

Напомним, 9 апреля умер постоялец Элейского центра социального ухода и реабилитации. На прошлой неделе у него констатировали Covid-19. Об этом агентство LETA проинформировала представитель Елгавского самоуправления Даце Канепоне.

Утром он позавтракал, отметив, что из-за карантина вынужден быть один в четырех стенах. Семейный врач отметила, что единственной проблемой постояльца было повышенное давление. Принимая во внимание обстоятельства, руководство учреждения и самоуправление настаивают на вскрытии.

 

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