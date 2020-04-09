Социальный работник в Риге заразилась Covid-19. Она работала с детьми

Об этом сообщает Panorāmа со ссылкой на директора Департамента благосостояния Рижской думы Ирену Кондрате.

Работница лечится дома, а все 14 подростков, проживающие в центре, находятся в самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Covid-19 подтвержден еще у 12 латвийцев. Таким образом, по состоянию на 9 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 589.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены режима чрезвычайной ситуации.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленный в Латвии из-за пандемии Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.