Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя канцелярии главы британского правительства.
"Сегодня вечером премьер-министр был переведен из отделения интенсивной терапии в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать", — сообщили в канцелярии.
Напомним, глава британского правительства заболел 13 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.
5 апреля его поместили в больницу Святого Фомы, а 6 апреля он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.