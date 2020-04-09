Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя канцелярии главы британского правительства.

"Сегодня вечером премьер-министр был переведен из отделения интенсивной терапии в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать", — сообщили в канцелярии.

Напомним, глава британского правительства заболел 13 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.