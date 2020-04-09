Чт, 9.04.2020
Победим и эту заразу коронавирусную! Владимир Путин, президент России

Бориса Джонсона перевели из интенсивной терапии в обычную палату

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя канцелярии главы британского правительства.

"Сегодня вечером премьер-министр был переведен из отделения интенсивной терапии в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать", — сообщили в канцелярии.

Напомним, глава британского правительства заболел 13 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.

5 апреля его поместили в больницу Святого Фомы, а 6 апреля он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Последние новости

НАВЕРХ