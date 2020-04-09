"Чьи уши торчат": теории заговора о Covid-19 в российских ведомственных СМИ

США же обвиняли Китай в сокрытии реальных данных о заболевших и масштабах эпидемии. За время пандемии обе страны не раз обменивались взаимными обвинениями.

Некоторые российские эксперты поддержали китайскую версию.

"Это все финансируется из бюджета Пентагона. Поэтому говорить, что там проводятся мирные гуманитарные исследования, не приходится. Думаете, деньги Пентагона тратятся на мирные исследования?" - заявил в конце января в интервью "Московскому комсомольцу" бывший советник генерального секретаря ООН Игорь Никулин.

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О том, что коронавирус мог появиться из американских лабораторий, говорил в марте и другой российский дипломат - профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.

"Можно посмотреть на карту военных лабораторий, которые фактически по периметру окружили Китай и Россию. Еще при Билле Клинтоне был запущен проект по развитию биотехнологий военного назначения и, в частности, связанных с анализом генов и так далее", - говорил Сурма.

"Чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону"

Авторы еженедельника министерства обороны "Звезда" еще в январе назвали коронавирус "биологической войной США против Китая и России".

Вашингтону выгодно, чтобы новая атипичная пневмония выбила из колеи главных конкурентов, ведь "чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону", писали они. И оговаривались, что от эпидемии несут убытки и американские компании, такие как Apple и Starbucks.

В марте "Звезда" вышла с еще одной статьей, развивающей американскую версию происхождения вируса. "Обрушение фондовых рынков, нефтяной кризис на фоне объявленной ВОЗ пандемии все больше напоминают спланированную масштабную операцию по канонам гибридной войны", - говорилось в ней.

Доказательств применения "вирусного оружия" нет, но "неординарные случаи вспышек пандемий наводят на множество подозрений", считает автор. Он напомнил про эпидемию Эболы на территории Африки: "Недалеко от бушевавшей пандемии оказалась биолаборатория американской компании Metabiota, которую обвиняли в сомнительных экспериментах над здоровыми пациентами в Сьерра-Леоне".

Главный редактор еженедельника "Звезда" Юрий Строев заявил Би-би-си, что взгляды, изложенные в этих двух статьях, отражают его позицию как главного редактора издания, а "[позицию] минобороны не отражают".

Сенатор и глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов писал в "Парламентской газете" (официальный орган российского парламента), что не хочет спекулировать на тему происхождения Covid-19, но тоже выдвигал подозрения в адрес американцев.

"Сами США давно признали, что занимались разработкой подобных вирусов с 1961 года. Из рассекреченных ими в 1989 году данных мы знаем, что Вашингтон всерьез рассматривал вопросы искусственного уменьшения населения в странах третьего мира в интересах США", - указывал сенатор.

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"Это естественный вирус"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 6 апреля заявил, что нет причин сомневаться в естественном происхождении Covid-19.

"На сегодняшний день все-таки большинство говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться. Все-таки это естественный вирус, не нужно инсинуаций", - говорил Мурашко.

Нельзя говорить, что такие теории в официальных СМИ можно считать государственной позицией по вопросу коронавируса, считает специалист по конспирологии и преподаватель британского Университета Лидса Илья Яблоков.

"Если бы это была бы государственная линия, она была бы уже во всех СМИ. А так это появляется маргинально сначала в одном СМИ, потом в каком-нибудь ток-шоу - тут нет единства", - сказал он Би-би-си.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о коронавирусе. За фейки будут наказывать штрафом до 700 тысяч рублей.