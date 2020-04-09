"Шофера трясло, он ничего не мог сказать". Новые детали трагической аварии на Югле

9 марта в Риге, на Югле, произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла женщина. Возможно, причиной аварии стал приступ эпилепсии водителя. Об этом сообщают журналисты передачи Degpunktā на TV3.
Водитель ехал по Бривибас гатве со стороны Берги. В какой-то момент он потерял контроль над своим автомобилем, снес металлическое ограждение, проехав по встречной полосе еще несколько сотен метров. После этого он выехал на пешеходную зону, и остановился только после столкновения с фонарем.
"Бежали на помощь, открыли двери. Выглядело, будто у него приступ", - журналистам рассказал очевидец Андрей. "Седел и трясся", - добавил свидетель произошедшего.
Андрей отметил, что после произошедшего шофер не мог ничего объяснить.
Только спустя некоторое время очевидцы заметили, что автомобиль сбил женщину. Она получила серьезные травмы, в том числе открытые переломы. Медикам не удалось ее спасти.
Автоводителю из транспортного средства помогли выбраться спасатели, он доставлен в больницу.
На данный момент информации о произошедшем мало. Подробней разобраться в произошедшем представители правопорядка смогут после допроса шофера.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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