"Шофера трясло, он ничего не мог сказать". Новые детали трагической аварии на Югле

Водитель ехал по Бривибас гатве со стороны Берги. В какой-то момент он потерял контроль над своим автомобилем, снес металлическое ограждение, проехав по встречной полосе еще несколько сотен метров. После этого он выехал на пешеходную зону, и остановился только после столкновения с фонарем.

"Бежали на помощь, открыли двери. Выглядело, будто у него приступ", - журналистам рассказал очевидец Андрей. "Седел и трясся", - добавил свидетель произошедшего.

Андрей отметил, что после произошедшего шофер не мог ничего объяснить.

Только спустя некоторое время очевидцы заметили, что автомобиль сбил женщину. Она получила серьезные травмы, в том числе открытые переломы. Медикам не удалось ее спасти.

Автоводителю из транспортного средства помогли выбраться спасатели, он доставлен в больницу.

На данный момент информации о произошедшем мало. Подробней разобраться в произошедшем представители правопорядка смогут после допроса шофера.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке