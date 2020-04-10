23 новых случая Covid-19 в Латвии. Общее количество заболевших - 612

В минувшие сутки было проведено 1198 анализов, 23 оказались положительными.

На данный момент в Латвии проверены 26656 человек с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 612 латвийцев.

Госпитализировано 35 человек, 32 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом.

Как сообщал RUS.TVNET, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены режима чрезвычайной ситуации.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленный в Латвии из-за пандемии Covid-19 режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, несмотря на то, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев заражения, в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.

"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с Covid-19", - заявила она.