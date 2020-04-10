В Литве уже почти 1000 пациентов с подтвержденным Covid-19

Среди инфицированных - 176 медиков, еще 1200 медицинских работников находятся в самоизоляции.

На данный момент в Литве проверены 36 051 человек с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось ранее, в Литве скончались уже 17 пациентов с Covid-19, восемь человек выздоровели.

Напомним, в изоляции из-за коронавируса в Литве сейчас находятся более 10 тыс. жителей, одна десятая часть - это медработники.

"Пока рано радоваться. Поскольку другие страны отмечали рост в течение более длительного периода, когда в течение 12-15 дней количество заболевших вырастает в два раза, в Литве удвоения мы ожидаем через 9-10 дней. Поэтому пока рано успокаиваться и не соблюдать рекомендуемые карантинные меры" - комментировала эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы Дайва Размувене.