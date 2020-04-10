"Мы получили звонок сверху". Турнир UFC 24 всё-таки отменили

"Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих ивентов", - заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Уайт также отметил, что UFC вернётся с турнирами при первой же возможности, но в данный момент здоровье и безопасность - это то, что волнует организацию в первую очередь.

Сообщается, что Disney, который владеет 80% акций ESPN, надавал на Уайта и попросил не проводить турнир. В этой ситуации президенту UFC ничего другого не оставалось, кроме как прислушаться к партнёрам.

Издание The New York Times сообщает, что изначальную просьбу об отмене события озвучил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, обратившийся к компаниям Disney и ESPN.

Напомним, что изначально на этом турнире должен был драться чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с американцем Тони Фергюсоном, но бой сорвался, так как дагестанский боец сослался на соблюдение карантина и невозможность приезда в США.

Вскоре президент UFC Дэйна Уайт нашёл замену Хабибу - в октагон против Фергюсона должен был выйти американец Джастин Гэтжи.