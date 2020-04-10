"Мы получили звонок сверху". Турнир UFC 24 всё-таки отменили

Многострадальный турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, всё-таки отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.
"Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих ивентов", - заявил президент UFC Дэйна Уайт.
Уайт также отметил, что UFC вернётся с турнирами при первой же возможности, но в данный момент здоровье и безопасность - это то, что волнует организацию в первую очередь.
Сообщается, что Disney, который владеет 80% акций ESPN, надавал на Уайта и попросил не проводить турнир. В этой ситуации президенту UFC ничего другого не оставалось, кроме как прислушаться к партнёрам.
Издание The New York Times сообщает, что изначальную просьбу об отмене события озвучил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, обратившийся к компаниям Disney и ESPN.
Напомним, что изначально на этом турнире должен был драться чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с американцем Тони Фергюсоном, но бой сорвался, так как дагестанский боец сослался на соблюдение карантина и невозможность приезда в США.
Вскоре президент UFC Дэйна Уайт нашёл замену Хабибу - в октагон против Фергюсона должен был выйти американец Джастин Гэтжи.
Долгое время было неизвестно, где состоится бой, но и здесь, казалось, что Уайт всех переиграл. Президент UFC нашёл отель в Калифорнии, который находится на территории индейской резервации, где не действуют законы США.