"Зачем вы похоронили Гафта?": Ксения Собчак извинилась перед актером про сообщение о его смерти

В последней выпуске YouTube-программы "Осторожно, Собчак" гостем стал комик и продюсер Александр Гудков. Одной из тем обсуждения был юмор на похоронах. Шоумен вспомнил, как однажды Иван Ургант зачитывал некролог про Валентина Гафта, а в этот момент очень хотелось пошутить. Неловкость момента в том, что актер все еще жив.
Журналистка призналась, что даже не заметила, что они ошиблись, пока ей не позвонил Иван Ургант.
"Вчера у меня случилась истерика смеха. Вечером позвонил Ваня Ургант с гневным вопросом: "Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?" - упрекнул Ксению Иван.
Собчак признала свою глупость и ошибку. Ведь она даже этого не заметила, а просто поддакивала.
"Что тут сказать? Два дебила - это сила! Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось).
Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!" - извинилась Ксения перед легендарным актером.
Телезвезда добавила, что это была только первая часть интервью.
Напомним, легендарному советскому и российскому актеру Валентину Гафту исполнилось 84 года. В этом году артист отметит 85-летний юбилей. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Гараж", "Небеса обетованные", "Здравствуйте, я ваша тетя!", " О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Год теленка" и многих других.
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