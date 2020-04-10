В Эстонии за сутки - снова ни одной смерти от Covid-19. Зафиксирован 51 новый случай

В минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 51 новый случай коронавируса. Не зафиксировано ни одной новой смерти от Covid-19, общее число смертей удержалось на отметке 24.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1 471 тест на Covid-19, 3% тестов (51) оказались позитивными, сообщил департамент здоровья.
Всего в Эстонии сделано 27 883 теста на коронавирус, из них позитивных 1258 (5%).
По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 138 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека.
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