Слезы и пот ручьем, лицо под маской - в соплях: Сиделка рассказала о буднях в коронавирусном отделении

"Каждый раз, когда я просыпают в 4:30, чтобы вновь выйти на работу сиделкой, каждый раз, когда в 5:45 я сажусь на велосипед, чтобы в любую погоду проехать девять километров до автобусной остановки, то всегда с болью в сердце думаю о входящих в группу риска родственниках, но нахожу в своей душе благодарность за то, что в такие сложные времена мне позволено быть на передовой и вносить больший вклад в урегулирование ситуации, чем просто сидеть дома или звонить по номеру для пожертвований", - рассказывает Ангела Рандметс.

Долго не думала

Ангела едет на велосипеде потому, что у нее нет автомобиля, а поблизости нет ни одного автобуса, который выезжал бы в подходящее время. Она стала работать сиделкой в Курессаареской больнице в конце марта, когда ее весенняя практика в качестве медсестры внезапно завершилась из-за пандемии коронавируса.

"Первую часть практики я прошла в отделении внутренних заболеваний, и когда 26 марта работающая в больнице медсестра позвонила и спросила, могу ли выйти на две 24-часовые смены вместо оказавшейся на больничном сиделки, то я долго не думала, - вспоминает Ангела. - В мой первый рабочий день отделение внутренних заболеваний стало одним из тех отделений, в котором размещали нуждавшихся в госпитализации пациентов с коронавирусом. После третьего рабочего я пообещала сама себе, что при необходимости останусь здесь до конца мая".

Смена как медсестры, так и сиделки в коронавирусном отделении начинается в 8:00.

Чтобы зайти в отделение, нужно продезинфицировать руки и надеть защитную одежду.

"Бахилы, комбинезон, тонкая шапочка, респиратор и защитные очки, - перечислила Ангела. - Еще передник и защитные рукава, которые надо менять каждый раз при выходе из палаты. Двойные латексные перчатки, чтобы можно было ухаживать за двумя пациентами подряд и не выходить лишний раз в коридор за необходимыми для работы вещами".

Пот бежит ручьем

По словам Ангелы, из-за воздухонепроницаемой одежды ее кожа становится влажной еще в тот момента, когда она только заходит в отделение. "Во время смены подгузников и постельного белья под защитным комбинезоном пот течет ручьем, особенно если подгузники/постели приходится менять друг за другом без перерыва на отдых, ведь время бежит, а к приему врача или к моменту осуществления процедур медсестрой все должно быть в лучшем виде", - рассказывает сиделка.

"Отдельная песня — помощь пациентам с ограниченной подвижностью, особенно если их вес превышает сто килограммов", - признается студентка, добавляя, что сковывающий движения и совершенно не дышащий комбинезон лишь усугубляет ситуацию — к потоотделению добавляется еще и отдышка.