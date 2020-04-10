Авто, имущество и накопления. Сколько зарабатывает член правления Pasažieru vilciens?

77 463 евро Даугавванагс заработал на своем посту в Pasažieru vilciena, 10 754 евро - доходы от страховки CBL Life. Ещё 1674 евро он заработал в Даугавпилсском университете, а 1242 евро - в Службе поддержки села.

В его собственность также находятся акции Latvijas kuģniecība на сумму 2136 евро.

Свои накопления в размере 44 881 евро член правления Pasažieru vilciens хранит в двух банках. Также у него есть долговые обязательства на сумму 24 236 евро.

В собственности Даугавванагса - квартира в Риге и земля в Ерксикской волости. Также мужчине принадлежит легковой автомобиль Ford Mondeo 2002 года выпуска.

Алдис Даугавванагс в правлении Pasažieru vilciena работает с 2017 года. Аналогичную зарплату он получил и в 2018 году.