Авто, имущество и накопления. Сколько зарабатывает член правления Pasažieru vilciens?

Член правления Pasažieru vilciens Алдис Даугавванагс в прошлом году заработал 91 132 евро. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, поданная в СГД.
77 463 евро Даугавванагс заработал на своем посту в Pasažieru vilciena, 10 754 евро - доходы от страховки CBL Life. Ещё 1674 евро он заработал в Даугавпилсском университете, а 1242 евро - в Службе поддержки села.
В его собственность также находятся акции Latvijas kuģniecība на сумму 2136 евро.
Свои накопления в размере 44 881 евро член правления Pasažieru vilciens хранит в двух банках. Также у него есть долговые обязательства на сумму 24 236 евро.
В собственности Даугавванагса - квартира в Риге и земля в Ерксикской волости. Также мужчине принадлежит легковой автомобиль Ford Mondeo 2002 года выпуска.
Алдис Даугавванагс в правлении Pasažieru vilciena работает с 2017 года. Аналогичную зарплату он получил и в 2018 году.
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