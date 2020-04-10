airBaltic доставили в Латвию еще миллион защитных масок из Китая

Латвийская авиакомпания airBaltic на этой неделе совершила уже второй специальный грузовой перелет Рига - Урумчи (Китай) - Рига. Из Китая в Латвию привезли миллион защитных масок.
Перелет до международного аэропорта Урумчи занял шесть часов, а назад, в Ригу, пришлось лететь шесть часов и 50 минут. Путь в одну сторону составил 4 815 километров.
Данный перелет был организован совместно с МИД, AirLink Aviation Services и Wish Global.
В общем удалось привезти один миллион защитных масок в 621 коробке, которые предназначены для Национальной службы здоровья. Груз вести 5,4 тонны. На борту самолета находились три пилота и два техника.
Галерея: airBaltic доставили в Латвию еще миллион масок из Китая
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