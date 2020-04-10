airBaltic доставили в Латвию еще миллион защитных масок из Китая

Перелет до международного аэропорта Урумчи занял шесть часов, а назад, в Ригу, пришлось лететь шесть часов и 50 минут. Путь в одну сторону составил 4 815 километров.

Данный перелет был организован совместно с МИД, AirLink Aviation Services и Wish Global.

В общем удалось привезти один миллион защитных масок в 621 коробке, которые предназначены для Национальной службы здоровья. Груз вести 5,4 тонны. На борту самолета находились три пилота и два техника.

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